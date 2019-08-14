الرياض 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي التهنئة باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هوأكد معاليه أن توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين بتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن كانت هي المنطلق الذي عملت من خلاله الهيئة العامة للإحصاء وكافة الجهات الحكومية ، في تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم الحج .كما قدَّم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء تهنئته وشكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، لما قدمه من دعم ومتابعة لكافة القطاعات العاملة في منظومة خدمات الحجاج ، ومتابعته المباشرة لكل ما فيه راحة حجاج بيت الله الحرام ، منذ بداية اعمال لجنة الحج المركزية واستعادتها المبكرة لموسم هذا الحج 1440هـ ، للتسهيل على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وأمان .وعبر عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، مشيرًا إلى أن الهيئة بشراكة كاملة معالجهات الأمنية ممثلة في المديرية العامة للجوازات لحصر أعداد حجاج الخارج ، والعمل المشترك الذي تم بين الهيئة وقوة امن الطرق بمنطقة مكة المكرمة لحصر حجاج الداخل من خلال مداخل مكة المكرمة ، وما نتج عن هذا العمل والتنسيق المشترك من إصدار مخرجات إحصائية ذات دقة عالية وشمولية كبيرة ، لدعم كافة متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية الخاصة بالحج، وذلك من خلال النشرة الإحصائية التفصيلية لإحصاءات الحج.// انتهى //22:02ت م0146