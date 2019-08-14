المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسقامت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة اليوم بتوزيع الورود والهدايا على طلائع الحجاج القادمون إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة.وأكملت إدارة مرور المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الموسم الثاني لحج هذا العام باستنفار طاقاتها البشرية من الضباط والأفراد والآليات من الدوريات الرسمية والسرية وتوزيعهم على الطرقات والميادين والمحاور الرئيسة بالمدينة المنوّرة لتنظيم حركة الباصات وتسهيل تنقلات الحجاج من أماكن تواجدهم إلى المسجد النبوي والأماكن التاريخية ,بما يكفل تأمين حركة مرورية آمنة للحجاج وزوار المسجد النبوي .//انتهى//22:31ت م0149