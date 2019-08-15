إسطنبول 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسأحرز ليفربول الإنكليزي كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم بفوزه على مواطنه تشلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت الإضافي اليوم في إسطنبول.وكان أوليفييه جيرو قد منح التقدم لفريق تشيلسي خلال الشوط الأول وتعادل ليفربول بعد الاستراحة عبر السنغالي ساديو ماني الذي أضاف هدفًا آخر لفريقه في الوقت الإضافي بتسديدة قوية وجاء الهدفان بصناعة البديل فيرمينو, فيما سجل جورجينيو التعادل لتشيلسي من علامة الجزاء قبل أن ينتقل الفريقان لركلات الترجيح.ونفذ ليفربول كل ركلاته الخمس بنجاح بينما أضاع مهاجم تشيلسي تامي أبراهام آخر ركلة بعد أن تصدى الحارس أدريان للكرة بقدمه ليضمن الانتصار لليفربول في المباراة.وهذه المرة الأولى التي تجمع فيها هذه المباراة بين فريقين إنكليزيين بعد أن توج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم وتشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).// انتهى //01:13ت م0157