رام الله 13 ذو الحجة 1440هـ الموافق 14 أغسطس 2019م واسحذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مستنكرة تصريحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم فيه.وقالت الرئاسة في بيان صحفي : "ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية"، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً.// انتهى //02:16ت م0158