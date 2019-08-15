رام الله 13 ذو الحجة 1440هـ الموافق 14 أغسطس 2019م واسقال كبير قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش : إن حديث وزير الأمن الإسرائيلي عن صلاة اليهود في المسجد الأقصى مثير للاشمئزاز والغضب والقلق في آن واحد.وأضاف الهباش في بيان صحفي أن هذه التصريحات عنصرية أتت من عقلية تتغذى على الإجرام والاعتداء على حقوق الآخرين واستباحة أرضهم ودمائهم ومقدساتهم.وأكد أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يسمحا أبدا بالمساس بقدسية المسجد الأقصى المبارك وحرمته، مشددًا على أن القدس ومقدساتها ستبقى فلسطينية إسلامية خالصة لا حق لغير المسلمين فيها وأي تجاوز لهذه الحقيقة لن يقابل بالسكوت أو الرضوخ لأي محاولة لفرض أمر واقع جديد في المدينة المقدسة .//انتهى //04:25ت م0161