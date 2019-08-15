الرياض 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رؤساء الهند والكونغو وكوريا .ولي عهد دبي: العالم في قلب المملكة .وزير الداخلية يهنئ القيادة بالعيد ونجاح الحج .أمير مكة: خدمة الحجاج مستمرة حتى مغادرتهم .الشبانة للوفود الإعلامية: علينا إيصال رسالة التسامح والاعتـدال ونبــذ خطابــات التطــرف .برنامج خاص لضيوف خادم الحرمين بالمدينة المنورة." الإعلام " تقيم الحفل السنوي لتكريم الوفود الإعلامية المشاركة في تغطية موسم الحج .فيصل بن خالد يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج .مرور المدينة يستقبل طلائع الحجاج بالورود .الرئاسة الفلسطينية تحذر من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى .تونس: قبول طلبات 26 مرشحاً بانتخابات الرئاسة المبكرة .مقتل عشرات الحوثيين شرق صنعاء بينهم قيادات .النفط يتراجع بفعل ارتفاع مخزونات أمريكا ."حساب المواطن" يودع 2.6 مليار ريال لدفعة أغسطس .أمانة جدة تستقبل 28,807 ذبائح بمسالخها وتضبط 1060ذبيحة فاسدة خلال موسم الحج .// يتبع //06:14ت م0003

وقالت صحيفة الرياض في كلمتها التي جاءت بعنوان " النجاح يتكرر " : مرة أخرى، نجحت المملكة في تنظيم موسم الحج، بأعلى مستوى من الدقة والاحترافية والمهنية، التي تعزز خبرة بلاد الحرمين، في استضافة وتسيير أكبر التجمعات البشرية بالعالم، في أجواء إيمانية خالصة، وروحانيات تملأ القلوب خشوعاً لله سبحانه وتعالى.وأضافت : لا يمكن وصف موسم الحج الحالي إلا بأنه من أنجح مواسم الحج التي مرت على تاريخ المملكة، فمؤشرات النجاح كانت واضحة وجلية قبل انطلاق الموسم، ظهر ذلك من خلال التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في وقت مبكر جداً للجهات ذات العلاقة بتوفير كل متطلبات ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل الإجراءات لهم، وهذا ما نفذته والتزمت به الجهات المعنية منذ الدقيقة الأولى لوصول حجاج بيت الله إلى أراضي المملكة، وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.وأشارت إلى أن فرحة غامرة، وعلامات من الرضا والسعادة، تغمر كل حاج وحاجة، أتموا مناسكهم في الأراضي المقدسة، بكل يسر وانسيابية، هذه الفرحة رصدتها بدقة نحو 2000 وسيلة إعلامية جاءت من جميع أنحاء العالم لتمارس عملها في الأراضي المقدسة، وأجمعت الوسائل على اختلاف مشاربها وتوجهاتها ولغاتها على مضمون واحد وهو أن موسم الحج لهذا العام كان ناجحاً، وأن ضيوف الرحمن وجدوا كل الترحاب والحفاوة والأمن وكرم الضيافة على أرض المملكة .وأكدت الصحيفة على أن نجاح موسم الحج ليس ببعيد عن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وعدت بالوصول إلى أعداد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليوناً كل عام، من بينهم 5 ملايين حاج، ويحتاج هذا الأمر إلى ميزانيات ضخمة ستوفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إشارة واضحة إلى تضحيات المملكة من أجل تطوير الحج والعمرة، واستيعاب أكبر عدد من مسلمي العالم.وبينت أن جهود المملكة في نجاح مواسم الحج شرفٌ نتباهى به حكومةً وشعباً، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، راجين ثواب الخالق وغفرانه فقط، هذا النجاح قد يقلق البعض، ويُشعرهم بالغيرة وربما الغيظ، ولكن المملكة، أكدت غير مرة، أنها لا تلتفت إلى هذه الترهات وتتجاهلها، لأنها لا ترضى لنفسها الاهتمام بصغائر الأمور.// يتبع //06:14ت م0004

وقالت اليوم في كلمتها التي جاءت بعنوان " نجاح باهر لموسم حج هذا العام " : عود النجاح الكبير لموسم حج هذا العام كما كان الحال عليه في السنوات المنفرطة إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بكل ما من شأنه الوصول إلى أمن ضيوف الرحمن والوقوف على احتياجاتهم وتسهيل مهمة أدائهم شعائرهم بكل سهولة ويسر .وأضافت : ومن أجل هذه الغاية الكبرى سخرت الدولة كافة إمكاناتها ومشروعاتها المتلاحقة لإنجاح هذه المواسم الإيمانية في كل عام، فقد أسهمت الطاقات الوطنية والعديد من الجهات المعنية بالقيام بواجبها الكبير خدمة لضيوف الرحمن، واستمرارية لهذا الواجب فإن الحكومة الرشيدة تطرح في نهاية كل موسم سلسلة من المشروعات الضخمة من أجل تطوير مناسك الحج وتسهيل انسياب الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم غانمين سالمين بإذن الله.وأوضحت أن ما قدم من خدمات في هذا الموسم يفوق التصور والوصف كما جاء على ألسنة ضيوف الرحمن أنفسهم، فثمة جهود حثيثة بذلت من أجل السهر على راحة الحجاج، وثمة مؤسسات بذلت الكثير من الجهد من خلال دراسات علمية ودقيقة للمشاركة الفاعلة في خدمة ضيوف الرحمن وعلى رأس تلك المؤسسات معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى وغيره من الجهات التي أوكل لها القيام بالدراسات اللازمة لما سيتم عمله في مواسم الحج القادمة، وقد تم إنجاز العديد من المشروعات الحيوية التي أدت إلى هذه النجاحات الباهرة لمواسم الحج في كل عام .وأكدت الصحيفة على أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - دأبت في هذا الوطن المعطاء على خدمة ضيوف الرحمن تحقيقا لرسالتها الإسلامية الكبرى المتمحورة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين، وانطلاقا من هذه الرسالة فإن رحلة ضيوف الرحمن إلى الأماكن المقدسة تحولت إلى رحلة إيمانية مريحة لكافة ضيوف الرحمن، ولعل من أهم المشروعات الحيوية التي سوف تخدم الحجاج مشروع " طريق مكة " .// انتهى //06:14ت م0005