القاهرة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إنجاز مصر أفضل وأنجح برنامج اقتصادي مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم وفقا لتقرير بنك الاستثمار العالمي "مورجان ستانلى "، مما أفضى لرفع معدل النمو إلى 6ر5% وتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات إلى 7ر8 % في يوليو الماضي مبينه أن معدل النمو المستهدف العام المالي الحالي يبلغ 6 %.وأشارت الصحف إلى عودة الفوج الأول للحجاج المصريين من الأراضي المقدسة أمس بواقع 1000 حاج على متن أربع رحلات طيران فيما يستقبل مطار القاهرة الحجاج القادمين من مطار المدينة المنورة اعتبارا من بعد غد.وتحدثت عن فيضانات السودان الجارفة التي ضرب عددا من المناطق مما اسفرت عن وفاه 7 أشخاص نتيجة هطول أمطار غزيرة جنوب السودان.وعرجت صحف القاهرة على تأكيد البرلمان الليبي، أن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم الميليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكل طبيعي.// انتهى //09:53ت م0008