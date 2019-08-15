طوكيو 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسبلغ المؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى في تسعة أيام اليوم في الوقت الذي تسببت فيه عودة المخاوف من حدوث ركود عالمي في تراجع وول ستريت ودفعت الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا إلى الارتفاع، مما أثر سلبا بقوة على شركات التصدير في البلاد.وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.21 % إلى 20405.65 نقطة. وخلال الجلسة، لامس المؤشر مستوى 20184.85 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ السادس من أغسطس .ونزل المؤشر تويكس الأوسع نطاقا 1.04 % إلى 1483.85 نقطة.// انتهى //10:00ت م0009