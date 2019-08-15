بيروت 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء سعد الحريري في واشنطن مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة في ظل الأنباء التي تتحدث عن اقتراب المسؤولين الأمريكيين من اتخاذ اجراءت عقابية جديدة في حق حزب الله الإرهابي وحلفائه في لبنان.وأشارت إلى تمكن قوات المعارضة في ريف محافظة إدلب أمس من اسقاط مقاتلة حربية تابعة للنظام وأسر قائدها في حين واصل الطيران الحربي الروسي شن غاراته على ريف ادلب الجنوبي مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين في قرية معرة حرمة.وتحدثت صحف الخميس عن تجديد الحكومة اليمنية ترحبيها بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع للوقوف أمام الأحداث التي شهدتها عدن مؤخرا.وأخبرت عن تحذير الرئاسة الفلسطينية في بيان أصدرته أمس من خطورة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى في ظل اقتحامات المستوطنين المتكررة له والدعوة لتقسيمه زمانيا ومكانيا بتحديد أوقات لليهود وأخرى للمسلمين.وتطرقت صحف لبنان إلى اتهام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن أمس النواب البريطانيين الرافضين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتواطؤ رهيب مع بروكسيل من شأنه أن يدفع البلاد باتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.// انتهـى //10:24ت م0012