الخرطوم 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تأكيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ65 للجيش السوداني أمس ، أن القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطي في البلاد، والحفاظ على أهداف الثورة المجيدة.ولفتت الانتباه إلى استنجاد مفوضية العون الإنساني السودانية أمس ، بالمنظمات الوطنية والأجنبية، لتقديم الدعم والإسناد للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول، التي أدت إلى معاناة كثير من المواطنين، وكشفت عن شروع غرفة الطوارئ الخاصة بها في عمل تقديرات للموقف.وعرجت على دفع الجيش اليمني بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة – يافع- بمحافظة لحج عقب محاولة تقدم نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من مناطق سيطرتها في محافظة البيضاء المجاورة.وسلطت الضوء على تحذير الرئاسة الفلسطينية أمس من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.وأشارت إلى تهام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، النواب البريطانيين الرافضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ"تواطؤ رهيب" مع بروكسل، من شأنه أن يدفع البلاد باتّجاهالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق.// انتهى //10:33ت م0013