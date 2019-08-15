إسلام آباد 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد بأن بلاه سترد بكل قوة إذا شنت الهند أي عدوان عليها.واهتمت بتحذير الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي حذر من أن الحرب بين باكستان والهند ستعود بنتائج سلبية على الأمن العالمي.وأخبرت عن احتفال باكستان أمس حكومة وشعباً بذكرى يوم استقلالها كيوم للتضامن مع الشعب الكشميري.واهتمت كذلك بدعوة روسيا لكل من باكستان والهند إلى تخفيف التوتر وحل الخلافات عبر الحوار والوسائل السياسية والدبلوماسية.وأشارت إلى طلب باكستان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة نزاع كشمير بعد إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي للإقليم.وتطرقت إلى الوضع على الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، حيث أعلنت باكستان عن مقتل أحد مواطنيها بنيران أطلقتها القوات الهندية على أحياء سكنية في الجانب الباكستاني.وتناقلت أنباء احتجاجات الكشميريين أمام السفارات الهندية في عدد من العواصم حول العالم.وتابعت تطورات الخسائر الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في مقتل وإصابة العشرات وتضرر العديد من المنازل في أنحاء مختلفة من باكستان.أفغانياً أخبرت عن مقتل ستة مسلحين من عناصر حركة طالبان واعتقال عشرة آخرين في عمليتين أمنيتين بولاية أوروزغان، جنوبي البلاد.// انتهى //11:15ت م0015