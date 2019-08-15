لندن 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم ، بعد عمليات بيع كثيفة غذتها المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي، لكن المستثمرين يأملون في تدخل البنوك المركزية لتيسير السياسية النقدية وتهدئة الأسواق.وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، ليحقق بعض المكاسب بعد أن انخفض قرب أدنى مستوياته في ستة أشهر والذي بلغه في الجلسة السابقة.وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني هو الوحيد الذي انخفض بين المؤشرات الرئيسية مع تصدر شركات النفط الكبرى لقائمة الأسهم الهابطة مع نزول أسعار الخام.والأسواق في إيطاليا والنمسا واليونان مغلقة في عطلة عامة.// انتهى //11:35ت م0016