إسلام آباد 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأصيب أربعة أشخاص بينهم اثنين من رجال الأمن جراء انفجار استهدف سيارة لقوات الأمن في منطقة مستونج شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن الانفجار وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، ونجم عن عبوة ناسفة تم تفجيرها بالتحكم عن بعُد بالقرب من سيارة لقوات الأمن كانت مأمورة بحماية مسيرة شعبية في ذكرى يوم الاستقلال الباكستاني.وأضافت أن الانفجار أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بينهم اثنين من المارة واثنين من رجال الأمن، مشيرة إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.// انتهى //11:37ت م0017