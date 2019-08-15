الجزائر 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 اغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تصديق رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح على قرارات إعفاء عدد من كبار الضباط في الجيش وتعيين آخرين، مشيرة إلى أن قرارات أخرى ستصدر قريبا لإبعاد رموز النظام السابق من مواقع المسؤولية على مستوى الوزارات والدوائر الحكومية الهامة.وأفادت أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت قبول ملفات ترشح 26 شخصا بصفة أولية، في انتظار الإعلان النهائي عن المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية في انتخابات سبتمبر القادم، في نهاية الشهر الجاري.وتناولت المستجدات في ليبيا، مشيرة إلى تجدد الاشتباكات حول محيط العاصمة طرابلس بعد إعلان قيادة الجيش الليبي استئناف القتال بعد انقضاء هدنة عيد الأضحى.وفي متفرقات أخرى، تحدثت صحف الجزائر عن تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رفض بلاده لقرارات الهند الأخيرة بإلغاء الحكم الذاتي في مقاطعة كشمير المتنازع عليها مع باكستان.// انتهى //12:04ت م0018