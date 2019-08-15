تونس 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إعلان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أمس، عن قبول ملفات 26 مرشحًا من أصل 97 مرشحًا، لخوض سباق الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها،و التي ستعقد في الخامس عشر من سبتمبر القادم .وأوردت الصحف تفاصيل عن المرشحين لسباق الإنتخابات مشيرة في الإطار إلى اللقاء الذي جمع بين الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الجارية في تونس للإنتخابات الرئاسية والتشريعية.مغاربيًا.. كتبت عن تواصل المعارك في العاصمة طرابلس، ومقتل عدداً من عناصر الميليشيات المسلحة.وتناقلت دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المجتمع الدولي إلى توفير ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ودعوتها للإمتثال لحظر التسليح والإلتزام بالعودة بحسن نية إلى عملية سياسية شاملة برعاية أممية لإنهاء النزاع هناك.عربيًا.. أشارت إلى تحذير الرئاسة الفلسطينية من خطورة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى في ظل اقتحامات المستوطنين المتكررة له والدعوة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا بتحديد أوقات اليهود وأخرى للمسلمين.وأوردت صحف تونس دوليًا، إعلان النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا أنها وجهت اتهامات لثلاث لاجئين بالتخطيط لتفجيرات في ألمانيا.// انتهى //12:08ت م0020