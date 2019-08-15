الباحة 14 ذو الحجة 1440هـ الموافق 15 أغسطس 2019م واسرفع معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.وأكد معاليه أن هذا النجاح يأتي تتويجياً لما تبذله وتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- من اهتمام كبير ومتواصل لخدمة حجاج بيت الله الحرام ؛ بتوفير جميع الإمكانات البشرية والمادية، وبوضع الخطط المدروسة والدقيقة بمشاركة جميع القطاعات الحكومية الخدمية والأمنية والأهلية ،للسعي على راحة ضيوف الرحمن،وتهيئة سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم؛ حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.وأشاد الدكتور الحسين بالتطور الذي يشهده موسم الحج عاماً بعد عام على مستوى المشروعات والبنية التحتية بالمشاعر المقدسة، وتهيئة المتطلبات التي تُسهل للحجاج أداء شعائرهم بكل سهولة بفضل الله ثم بفضل قيادة ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والارتقاء بمستوى الخدمات بشكل عام .وأشار معاليه إلى مشاركة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، جاءت ممثلة بنادي عشائر الجوالة الذين قدموا خدمات عدة لحجاج بيت الله الحرام في مشعري منى وعرفات تشمل إرشاد التائهين، وتفويج الحجاج وغيرها من الأعمال، داعياً المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهما ذخراً وعوناً للإسلام والمسلمين ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.// انتهى //12:10ت م0021