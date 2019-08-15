الباحة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة لهذا اليوم وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب ، وتوقعات بتساقط البرد وجريان السيول.وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات والعقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي على الجميع من أهالي المنطقة وزوارها والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //‏‫12:11ت م0022