الرباط 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، لرؤساء بعثات الحج من مختلف بقاع العالم، بمناسبة انتهاء موسم الحج.وتابعت الصحف التطورات التي شهدتها الجزائر ،غداة عيد الأضحى، لافتتة إلى أن الآف الجزائريين خرجوا في مسيرات يوم الثلاثاء الأخير، للمطالبة بفصل المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية بالبلاد، وبرحيل رموز النظام السابق.وفي الشأن اليمني، تطرقت الصحف إلى زيارة وفد من المتمردين الحوثيين لطهران، للاستنجاد بالسلطات الإيرانية، في وقت تخشى فيه الجماعة المسلحة من انفراط عقدها بسبب خلافات داخلية ،وصراعات عميقة على تقاسم الأموال المنهوبة.// انتهى //12:57ت م0025