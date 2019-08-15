مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسقام وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا لقمان حكيم سيف الدين، بزيارة لمعرض "لبيك رحلة الحج عبر العصور"، والذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالشراكة مع مجموعة الراجحي الاستثمارية، بمكة المكرمة.واطلع معاليه ــ خلال الزيارة ــ على ما تحويه قاعات المعرض الثلاث: مكة المكرمة عبر التاريخ، والحج في ذاكرة التاريخ، ومن كل فج عميق، حيث استمع لشرح موجز عن أركانه، وأبرز ما يقدمه للزائرين، والرسالة التي يقدمها المعرض.وسجل معالي الوزير الإندنوسي كلمة ــ بهذه المناسبة ــ قال فيها: اسمحوا لي بأن أعرب عن مدى شكرنا وتقديرنا باسمي الخاص، وأمير الحج الإندونيسي، والحكومة الإندونيسية على الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في بذل الجهود لتقديم أفضل الخدماتللحجاج والمسلمين في العالم.كما عبّر وزير الشؤون الدينية الإندونيسي عن شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على ما شاهده في هذا المعرض الخاص بتاريخ الكعبة، ومسيرات تاريخ الحج من حقبة لأخرى، والجهود التي تبذلها في الحفاظ على هذا التراث التاريخي، والذيمن المؤمل أن يقوم شباب الغد بأخذ درس وعبرة لمستقبل أفضل.الجدير بالذكر، أن المعرض يهدف إلى تعميق الجوانب الإيمانية في نفوس الحجاج، عبر تجذير أواصر الحاضر مع ربطها بالماضي في رحلة الحج، وتعريف العالم بجهود المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى استعراضتاريخي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.ويعد المعرض ــ الذي يقع في مجمع تلال النسيم بمكة المكرمة ــ من الروافد الثقافية التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة2030، عبر إثراء الجوانب الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، ويأتي انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومسؤوليَّتهاالشرعيَّة التي تضطلع بها، باستخدام أحدث التقنيات ووسائل العرض المتحفية.وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد افتتح مؤخرا معرض "لبيك: رحلة الحج عبر العصور"، الذي حظي بإقبال كبير من ضيوف الرحمن، حيث تجاوز عدد الزائرين "50" الف زائر وزائرة.// انتهى//13:14ت م0027