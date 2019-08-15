المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بمشيئة الله عن وجود أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدن في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل محافظة وادي الفرع, محافظة العيص والأجزاء المجاورة.وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.// انتهى //13:15ت م0028