جنيف 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسطالبت منظمة اليونيسيف ، اليوم الخميس ، الاتحاد الأوروبي بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأطفال في البحر المتوسط.وقالت إفشان خان المديرة الإقليمية لليونيسيف لأوربا وآسيا الوسطي والمنسقة الخاصة للاستجابة للاجئين في أوروبا في بيان لها "إنه من غير المعقول أن يتم إعطاء الأولوية للسياسة على إنقاذ حياة الأطفال الذين تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط".وأضافت خان أن هناك 130 طفلاً حاليًا في سفن فايكنج اوشن وأوبن ارمز ، 11 منهم مصحوبين من أحد والديهم ، وأن هؤلاء الاطفال فروا من الفقر والحروب والفظائع ولهم الحق في الحماية والأمان .وطالبت بتوفير ميناء آمن على الفور لنزولهم من السفينتين بأمان .كما طالبت بضرورة ضمان مرافقين للأطفال وتحديد هويتهم وتوفير الملاذ الآمن لهم ، والرعاية الصحية العاجلة والدعم النفسي وإجراءات اللجوء.// انتهى //13:18ت م0029