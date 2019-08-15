الكويت 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 11ر47 نقطة ليبلغ مستوى 18ر6075 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 77ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر170 مليون سهم تمت من خلال 6516 صفقة نقدية بقيمة 33 مليون دينار كويتي (نحو 2ر112 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 12ر27 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4876 نقطة بنسبة 55ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر105 مليون سهم تمت عبر 3262 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار (نحو 3ر18 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر56 نقطة ليصل إلى مستوى 18ر6685 نقطة بنسبة انخفاض 84ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 08ر65 مليون سهم تمت عبر 3254 صفقة بقيمة 6ر27 مليون دينار (نحو 8ر93 مليون دولار).// انتهى //13:52ت م0033