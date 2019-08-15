لندن 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم حث زعيم المعارضة جيريمي كوربن زعماء المعارضة والمتمردين في حزب المحافظين على المساعدة لاسقاط حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإطلاق حملة من أجل إقرار إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج.وأخبرت الصحف أن وزارة العدل في الولايات المتحدة قدمت طلبا باحتجاز ناقلة النفط الايرانية غريس 1، والتي من المقرر أن ينظر فيه المدعي العام في جبل طارق، وتم تعليق الافراج عن الناقلة للبت في الأمر، عقب تسلم الطلب الأمريكي.ولفتت إلى اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد "لقاء مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، لمناقشة الأزمة السياسية التي تعصف بهونغ كونغ.وأفادت الصحف بأن 2639 سورياً في تركيا أجبروا على العودة إلى بلدهم حتى الآن، والكثير منهم أرسلوا الى مناطق مشتعلة بالحرب، وهو الأمر المخالف للقوانين الدولية.وكشفت الصحف بأن طائرة حربية تابعة للنظام السوري اُسقطت بصاروخ مضاد للطائرات، وسقطت في ريف إدلب الجنوبي بالقرب من بلدة خان شيخون.ونقلت عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي إنها ستعارض إبرام اتفاق تجاري بين بلادها وبريطانيا عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذا ما كان من شأنه تقويض اتفاق أبرم قبل عقدين من الزمان بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية.وأفادت الصحف بزيادة مبيعات التجزئة البريطانية على نحو غير متوقع في يوليو بدعم من نمو قوي في الإنفاق عبر الإنترنت خلال ثلاثة أعوام مما يشير إلى أن المستهلكين يواصلون دعم الاقتصاد قبيل الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر .// انتهى //15:02ت م0047