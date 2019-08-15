حفر الباطن 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واساستقبل مسلخ محافظة حفر الباطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك "٧٢٥٩" أضحية تضمنت ٧١٨٨ من الأغنام و ٧٠ من الإبل و ١ من البقر .وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن الفحوصات البيطرية أثبتت عدم صلاحية ١٤ رأس من الأضاحي للاستهلاك الآدمي أعدمت كليا، إضافة الى ٩٤٤ أضحية أعدمت جزئيا، مؤكدا سعي الأمانة الى تطوير آليات وخطط عمل المسلخ وفق الضوابط والاشتراطات الصحية من قبل المختصين المرخص لهم، وتقليل زمن الانتظار الى اقل فترة ممكنة وسرعة انجاز ذبح الأضاحي وتطبيق المعايير على المسلخ لضمان التعقيم المستمر ومكافحة الأوبئة وحصر مصادرها المحتملة، داعيا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات ٩٤٠ والذي يعمل على مدار الساعة.// انتهى //15:13ت م0048