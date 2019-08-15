مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسعبر سفير جمهورية نيجيريا لدى المملكة الدكتور محمد عيسى دودوا، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحكومة وشعب المملكة على حسن الاستقبال والوفادة التي حظي بها ضيوف الرحمن، وتذليل سبل الراحة لهم لآداء الركن الخامس من أركان الإسلام.وأكد على دور المملكة ورعايتها الكريمة للحرمين الشريفين، وتوسعتهما وتطوير المشاعر المقدسة خدمة لراحة الحجيج وسلامتهم، مضيفا أن تنظيم حركة أكثر من مليوني ونصف المليون حاج أدوا فريضة حج هذا العام في منقطة محددة وزمان محدد وبلغات مختلفة تعد مهمة ليست بالسهلة، ونجاح المملكة في إدارتها لحجاج بيت الله الحرام في رحلة الحج، نتاج خبرات متراكمة وعمل دؤوب، ولمسنا جميعا آثار هذه الجهود في رحلة حج هذا العام التي تميزت بتوظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن وحسن التنظيم لرحلة حجهم.وثمن السفير النيجيري تلك الجهود المبذولة التي أسهمت بدورها في نجاح الموسم، وخدمة الحجاج بشكل عام وحجاج نيجيريا بشكل خاص، حيث أتموا أداء نسكهم براحة وطمأنينة، مهنئنا ضيوف بيت الله الحرام عموما والحجاج النيجيريين خصوصا بأداء هذه الفريضة سائلا المولى عزوجل أن يمن عليهم بالعودة إلى وطانهم سالمين غانمين.// انتهى //15:16ت م0049