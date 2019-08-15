عنيزة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسانطلق فجر اليوم، مزاد "موسم عنيزة للتمور"، الذي يستمر لشهرين، بتنظيمٍ من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة، في نسخته الخامسة عشرة،‬ وذلك بمقر المدينة الغذائية الواقعة شرق المحافظة، بحضور المحافظ، رئيس لجنة التنمية السياحية عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية نزار بن حمد الحركان، ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف بن حمدان العتيبي وعدد من الأهالي.وشهد محافظ عنيزة انطلاق حركة البيع والشراء في ساحة المزاد ومواقع التجزئة، التي يستمر العمل بها في الفترة المسائية، كما وقف على آلية عمل العربات الفيزيائية التي تسهل عملية البيع، ومقر الضيافة الشعبية، وصالة المعارض الخاصة بالجهات المشاركة ومنطقة التصدير.واطلع على توقيع إتفاقية بين الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، ولجنة شباب عنيزة، لدعم الشباب.وأشاد "السليم" بهمة وحماس الشباب المشاركين في موسم عنيزة للتمور، والذي يعد حدثا اقتصاديا هاماً على مستوى.// انتهى //16:45ت م0064