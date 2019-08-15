بيروت 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت خدماته العلاجية لـ 104 مرضى بواقع 285 جلسة خلال الأسبوع الماضي.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.//انتهى//16:48ت م0066