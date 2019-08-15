جدة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأنهت مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، وميناء جدة الإسلامي استعداداتهما وجاهزيتهما لإستقبال الحجاج المغادرين بعد أن أتموا حجهم بكل راحة و يسر و إطمئنان .وأبدت استنفار كامل طاقتها البشرية وإمكاناتها لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية خلال مرحلة تفويج ضيوف الرحمن ، ومغادرتهم إلى بلدانهم ، استكمالاً لما تم العمل به في مرحلة القدوم لإستقبال حجاج بيت الله الحرام ، و ذلك بغية الإطمئنان على سير الأعمال والإستعدادات وفق الخطة المعدة للمغادرة ، حيث تعمل مراكز المراقبة الصحية في كلاُ من المطار و الميناء بأقصى طاقتها استشعاراً منها بعظم المسئولية المنوطة بها تجاه ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام ، وسط متابعة من قيادات صحة جدة للمرحلة الثانية ، وضمان تحقيق نفس النجاح خلال المرحلة الأولى ( مرحلة القدوم ) ، من خلال تطبيق كافة الإشتراطات الصحية الدولية على الحجاج ومناظرة جميع القادمين إلى الأراضي السعودية عبر منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، وميناء جدة الإسلامي ، وتقديم الدور العلاجي والإسعافي عبر تجهيز ٥ مراكز صحية تعمل على مدار ٢٤ ساعة ، بالإضافة إلى ٦ سيارات إسعاف عالية التجهيز ، و طاقم طبي متكامل من أطباء أخصائيين واستشاريين في طب الطوارئ ، إلى جانب تقديم الخدمات الرعاية الطبية للمرضى المنومين ، والذين لديهم رحلات سفر إلى حين استكمال إجراءات سفرهم داخل المطار و الميناء ، و التأكد من توفير كافة المستلزمات الطبية داخل الطائرة و السفن ، امتداداً لمنظومة الخدمات المتميزة المقدمة لضيوف الرحمن في كافة المواقع.يذكر أن مراكز المراقبة استقبلت ما يقارب ٥٠٠٠ حالة تم تقديم لهم الخدمات الطبية وتم تحويل ٧٥ حالة إلى داخل مستشفيات صحة جدة منذ بداية موسم الحج وحتى الآن.// انتهى //16:50ت م0068