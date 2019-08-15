المهرة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر ذي القعدة الماضي بتسليم مستشفى الغيضة المركزي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة مجموعة من الأدوية والأدوات الطبية استفاد منها 50,340 فردًا بشكل مباشر و159,000 فرد بشكل غير مباشر.كما قام المركز بتقديم خدمات الترصد والتنسيق والعلاج والوقاية والتشخيص لوباء الكوليرا استفاد منها 150,000شخص في المهرة و كافة المحافظات اليمنية.وفي قطاع المياه والإصحاح البيئي عمل المركز على توفير المياه الصالحة للشرب وللاستخدام اليومي، والتثقيف الصحي، وحقائب النظافة الشخصية، والتدريب للمتطوعين والكادر المهني، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، استفاد منها 150,000 شخص في المهرة و عموم المحافظات اليمنية.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في كافة محافظاته.//انتهى//16:54ت م0072