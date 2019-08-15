القاهرة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6ر7 مليار جنيه لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 5ر752 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه.وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 69ر1 % ليغلق عند مستوى 13ر14295 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي انخفض بنحو 76ر % منهيًا التعاملات عند مستوى 89ر1420 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 01ر % لينهي التعاملات عند مستوى 03 ر540 نقطة.وأوضح وسطاء بالسوق، أن التباين الذي شهدته البورصة خلال تعاملات اليوم يرجع إلى تفضيل بعض المستثمرين تحويل مكاسبهم السوقية التي حققوها على مدار الجلسات الماضية إلى أرباح رأسمالية سريعة وإعادة هيكلية محافظهم المالية.// انتهى //16:55ت م0073