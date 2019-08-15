نيويورك 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسإستهلت الأسهم الأمريكية التداول على إرتفاع اليوم، في الوقت الذي بدد فيه ارتفاع مبيعات التجزئة في يوليو ونتائج أعمال قوية لوول مارت المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد بالعالم، بينما تسببت تقارير مختلفة بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في استمرار قلق المستثمرين.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 34.83 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 25514.25 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 5.60 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 2846.20 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 16.26 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 7790.20 نقطة.// انتهى //17:16ت م0075