منى 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأنقذ فريق طبي متخصص بمركز العلوم العصبية بالتكامل مع قسم الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، حاجة عراقية أصيبت بشلل نصفي بعدما داهمتها جلطة دماغية حادة.واستقبلت الحالة عبر خدمة الخط الساخن للجلطات الدماغية بقيادة استشاري الأعصاب وقائد برنامج السكته الدماغية بوزارة الصحة الدكتور ماجد بخيت حالة حاجة عراقية تعرضت لسكته دماغيه حادة مع شلل نصفي وتم قبول الحالة من مستشفى منى العام وتم نقل الحاجة بسرعه فائقة عبر الإخلاء الطبي للهلال الأحمر السعودي.وعند وصول الحاجة جرى على الفور تقييمها طبياً وعمل الإشعة المقطعية، ومن ثم البدء في العلاج المسيل للجلطات في أقل من 30 دقيقه ونظرا لأن موقع الجلطة جاء في شريان أساسي في الدماغ، لذا جرى تحويلها لقسم الأشعه التداخلية، تحت إشراف فريق التخدير لتجرى لها قسطرة دماغية بقيادة الدكتور زياد العريني، الذي تمكن - ولله الحمد - من سحب الجلطة في وقت قياسي لم يتجاوز 30 دقيقة.وبدأت الحاجة بالتحسن الملحوظ، إذ أوضحت الأشعات المقطعية عدم تأثر الدماغ من الجلطة، لاسيما وأن مثل هذه الحالات تحتاج لتنسيق عالي وتكامل أقسام متعددة للقيام بالعلاج في الوقت المناسب لتفادي حدوث جلطات كبيرة تودي لإعاقة حادة أو الوفاة لا قدّر الله .يذكر أن مركز العلوم العصبية تكاملا مع قسم الأشعه التداخلية بالمدينة الطبية أجرى العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة تضاهي مثيلاتها عالمياً وبنسب نجاح عالية بفضل من الله وهي قادره على التعامل مع أكثر الحالات تعقيداً وصعوبة وعلى مدار العام ، لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية كافة والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة 2030.//انتهى//17:18ت م0076