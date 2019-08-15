طوكيو 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأدت العاصفة المدارية المصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة في اليابان إلى مصرع شخص على الأقل وإطلاق تحذيرات من انزلاقات أرضية وفيضانات، كما دفعت إلى إصدار مذكرات إخلاء وأحدثت اضطرابات في حركة المواصلات.وبلغت سرعة رياح "العاصفة المدارية الحادة"، وهي أضعف بدرجة واحدة من الإعصار، 126 كلم في الساعة وقد ضربت منطقة هيروشيما في جنوب البلاد.وترافقت الرياح مع أمواج عاتية ضربت حاجزًا بحريًا وحاصرت منارة بارتفاع عشرة أمتار فيما فاضت أنهر وغمرت مياهها الطرق المجاورة.وأصدرت السلطات مذكرة إخلاء طوعي لنحو 430 ألف شخص تقع مناطقهم على مسار العاصفة، لكن يبدو أن عددا قليلا منهم اكترث للتحذير.وأكد متحدّث باسم الحكومة المحلية مصرع رجل يبلغ 82 عاما بعدما سقط في البحر في هيروشيما وهو يحاول الرسو بقاربه.وأفادت وسائل الاعلام الرسمية بإصابة 34 شخصًا بينهم رجل في الخمسينيات من العمر.// انتهى //17:56ت م0079