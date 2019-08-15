فيفاء 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، محافظة فيفاء ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة.والتقى سموه خلال الزيارة بعدد من مشايخ وعرائف قبائل فيفاء، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير أبرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها بالمناطق الجبلية، ووجه سموه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مثمنًا دور المواطنين في التعاون مع كافة الإدارات لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع.ونوه سموه في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية والتي تأتي بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-.وحضر الزيارة محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني والمستشار بوزارة العدل رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري وشيخ شمل فيفاء علي بن حسن الفيفي وعدد من المسؤولين.// انتهى //18:43ت م0084