الرياض 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عن ترشيح كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الايطالي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019.واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدربًا لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الماضي إضافة إلى 55 صحفيًا هذا الثلاثي للتنافس على الجائزة التي سيتم تسليمها خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 أغسطس الحالي حيث ستقام ايضًا قرعة دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا.وكان قد حقق ميسي لقب الدوري الإسباني مع نادي برشلونة الموسم المنصرم، حيث كان أفضل هداف في الليغا بـ 36 هدفًا، كما تربع على صدارة هدافي دوري الأبطال بإحرازه 12 هدفًا، أما مع منتخب التانغو، فقد خرج من الدور نصف النهائي لكوبا أميركا على يد البرازيل حاملة اللقب.أما رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018، فقد نجح في موسمه الأول في إيطاليا بالفوز بالدوري المحلي مسجلا 21 هدفًا، وحل في المرتبة الرابعة في قائمة الهدافين إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري، كما نجح بتحقيق لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.من جانبه أحرز فان دايك مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وبات أول مدافع يفوز بها منذ عام 2005 بعد الإنجليزي جون تيري، كما أحرز لقب كأس السوبر الأوروبية على حساب تشلسي بركلات الترجيح، هذا وحل فان دايك وصيفًا لدوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا.// انتهى //18:44ت م0086