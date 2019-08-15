المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمنطقة، التهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.وقال سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين:"أتشرف بأن أرفع لمقام الكريم أبلغ التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440 الذي جاء نجاحه استمرارا للنجاحات التي تتحقق سنويا بفضل الله ثم بفضل توجيهاتكم السديدة ، وحرصكم البالغ علي بذل كل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات".ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله - وأن يجزل له الأجر والمثوبة علي مايقدمه للمسلمين من خدمات خيرة وأعمال جليلة وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //18:57ت م0088