المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسهنّأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ .وقال سموه في برقية بعثها لسمو رئيس لجنة الحج المركزية :" اهنئ سموكم بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام - بفضل الله - ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- القاضية بتوفير كافة الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتسنى لهم أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة ، كما يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠هـ".وسأل سمو الأمير فيصل بن سلمان, المولى - عزّ وجلّ - أن يعيد هذه المناسبة السعيدة علي الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها, وأن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن.// انتهى //19:14ت م0091