المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـوقال سموه في برقية بعثها لسمو وزير الداخلية: "أهنئ سموكم الكريم بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ الذي كان متميزاً بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- المتمثّلة في تسخير كافة الإمكانات ليتسنى لضيوف الرحمن أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال رفع كفاءة منظومة الخدمات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة.وسأل سمو الأمير فيصل بن سلمان, المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها, وأن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن.// انتهى //19:15ت م0092