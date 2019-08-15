فادوز 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية السويسرية، السفير غير مقيم لدى إمارة ليشتنشتاين اليوم في احتفال اليوم الوطني ليشتنشتاين بمناسبة مرور 300 سنة على تأسيسها.وجاءت مشاركة سموه في الاحتفال الذي شرفه أمير ليشتنشتاين الأمير هانز ادم دافيانو بيوس وولي عهد الإمارة الأمير ألويس فيليب ماريا "وريث العرش" ورئيس البرلمان ومعالي وزير الخارجية بالإمارة.ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى أمير ليشتنشتاين، وتمنيات المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، لشعب إمارة ليشتنشتاين بالازدهار والتنمية، متطلعاً سموه إلى تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.// انتهى //19:23ت م0094