الأمم المتحدة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسوثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 500 قتيل مدني منذ بداية مايو فقط، مشيرةً إلى أن معظم هذه الوفيات كانت نتيجة لحملة قاسية من الغارات الجوية قادتها الحكومة السورية وحلفاؤها، حسبما جاء في بيان صحفي أصدره نائب المنسق الإنساني الإقليمي للأزمة السورية مارك كتس.وقال المسؤول الأممي، في بيانه: إن "العاملين في المجال الإنساني وعمال الإنقاذ يخاطرون بحياتهم كل يوم لمساعدة المدنيين المحاصرين في هذه المنطقة"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع في معرة حرمة جنوب إدلب وأسفر عن مقتل اثنين من العاملين في المجال الإنساني وعامل إنقاذ واحد، معرباً عن إدانته لهذا الهجوم الأخير، وجميع الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، بأقوى العبارات.وأورد البيان وقوع سلسلة من الغارات الجوية بالأمس في منطقة معرة حرمة بجنوب إدلب أسفرت عن مقتل اثنين آخرين من العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم أحد المسعفين وسائق سيارة إسعاف، وقد دمرت سيارة الإسعاف بالكامل كما قتل عامل إنقاذ.وأوضح نائب منسق الشؤون الإنسانية أن هجوم الأربعاء يبرز مرة أخرى الرعب الذي يحدث في إدلب وشمال حماة، حيث لا يزال ثلاثة ملايين مدني محاصرين وما زال العاملون في المجال الإنساني والطاقم الطبي وعمال الإنقاذ يدفعون أرواحهم ثمنا لجهودهم في مساعدة الآخرين.// انتهى //19:45ت م0095