القطيف 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسعايد عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، نزلاء قسم الإيواء بالمجمع الصحي التابع للجمعية، بهدف مشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك والتخفيف من معاناتهم المرضية، يتقدمهم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن صالح السيهاتي،وذلك لتقديم التهاني والتبريكات لهم بهذه المناسبة.وعبر نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد السيهاتي عن غبطته وامتنانه وسعادته بالجهود الكبيرة التي تبذل من فريق العمل والإدارة في المجمع الصحي الاجتماعي، لجميل ما يقدمه من خدمات بقسم الإيواء والتأهيل والرعاية الاجتماعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مقدماً شكره وتقديره للأخصائي الاجتماعي بقسم الإيواء مكي آل خليفة ومشرف زكريا السيهاتي لاهتمامهم الجميل بالقسم ، ومرافقتهما اللصيقة للنزلاء لتقديم ما يلزمهم، ومثمناً للجميع لما يقومون به من تفاني وإخلاص لخدمة المجتمع ولكون عملهم تطوعي خالص لله سبحانه وتعالى .وأضاف السيهاتي أن ثقافة التطوع ضرورة اجتماعية ملحة وبحاجة لتفعيل دائم بمجتمعاتنا لكونها الركيزة الأساسية في بناء وتنمية المجتمعات،لنشر الإخاء والمحبة والتماسك التسامح بين أفراد المجتمع،فهي ثقافة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح .وبدوره أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية محمد بن علي آل خليفة أن هذه الإدارة الحالية و بتوجهاتها، ستُكمل المشوار في دعم هذه الجهود الخيرة في مضمار العمل الاجتماعي،لذا ينبغي تذليل العقبات وبسط بعض المرونة لدعم برنامج الرعاية الاجتماعية في الجمعية،مقدماً شكره وتقديره للقائمين على هذه البرامج الخيرة.ومن جانبه أستعرض الأخصائي الاجتماعي بقسم الإيواء مكي آل خليفة ملامح من برامج الرعاية الاجتماعية، للزوار من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة العلاقات العامة، التي تنظمها الجمعية على مدار السنة وبعض المنجزات التي تهم النزيل،ومنها تأهيل النزلاء نفسيا وجسديا حسب إمكانيته المتاحة،وذلك لدمج النزلاء مع المجتمع في المناسبات الدينية والاجتماعية لما لها من الأثر الإيجابي الكبير في نفوس النزلاء، منوهاً بالدور الإيجابي لعدد من الجهات التي تقدم خدمات خاصة لهذه الفئة الغالية علينا، متقدماً بشكره لكل من ساهم ويساهم بالدعم المادي والمعنوي في هذا المجال الذي هو باب من أبواب الخير في المجتمع.وفي ختام الزيارة قدم الزوار الهدايا للنزلاء وتبادلوا معهم التبريكات بالعيد السعيد.// انتهى //20:08ت م0098