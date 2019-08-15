محايل 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسصادرت بلدية محافظة بارق 40 كيلوجرام من الأسماك ظهرت عليها علامات التلف، وذلك خلال الجولة الرقابية التي نفذتها البلدية على المطاعم والمطابخ في بارق ضمن حملتها الميدانية التفتيشية.ورصدت البلدية 10 مخالفات صحية وطبقت الأنظمة والأجراءات بحق المخالفين، في حين شملت الجولات التفتيشية صوالين الحلاقة أيضاً وصادرت أدوات غير صالحة للأستخدام.وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن الجولات مستمرة طوال اليوم في المحافظة والمراكز التابعة لها، سعياً للارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وحرصاً على ما يقدم للمستهلك من أغذية وخدمات بلدية.// انتهى//20:12ت م0100