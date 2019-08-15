رام الله 14 ذو الحجة 1440هـ الموافق 15 أغسطس 2019م واسجرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جونسون أكد التزام بريطانيا برؤية حل الدولتين، وإدانتها لسياسة هدم البيوت باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.بدوره ثمن الرئيس، مواقف رئيس الوزراء البريطاني خاصة دعم رؤية حل الدولتين، مبدياً استعداد دولة فلسطين للمضي قدماً في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.//انتهى //21:09ت م0103