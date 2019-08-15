جدة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأوصى مؤتمر الحج السنوي لرابطة العالم الإسلامي بمدّ جسور التواصل والحوار الحضاري الذي يحترم الإنسان وجوداً وتاريخاً وثقافةً دون تمييز ، ويبين أن الحضارة الإسلامية حضارة جامعة شاملة متكاملة ، تجمع بين الروائع المادية والمعاني الإيمانية والممارسات الأخلاقية.وحث المشاركون في المؤتمر كافة المسلمين على إثراء الحضارة الإنسانية بتجربة فريدة من الإسهامات الحضارية التي تحتاجها البشرية في حل أزماتها الأخلاقية والمجتمعية والبيئية ، لتعود إلى التجديد الحضاري وتحقق السمو الأخلاقي ، موضحًا أن مظاهر الانفلات والفوضى المنتجة للقسوة والتشدد التي وقعت من شُذاذ الأفكار من المسلمين لا تُعبِّـرُ عن تراث الأمة الإسلامية الأصيل ، وتاريخها الحضاري الـمجيد ، الذي أهَّلها لريادة الحضارة الإنسانيةِ قروناً متعاقبةً.وأكد المؤتمرون على أهمية تطوير خطاب إسلامي يتسم بالوسطية والتوازن في محاكماته ، ويتحرى الصدق والحقيقة في مادّته ، ويراعي الجمالية في روحه وأسلوبه ، ويترفع عن التجريح والحدة في تناولاته ، ويحافظ على الارتقاء بالجميع وعياً وسلوكاً في أهدافه ورسالته.وأوصى المشاركون بتسخير كل وسائل التواصل الاجتماعي لبيان مساعي الحضارة الإسلامية في بناء العلاقات الصادقة مع الآخرين ، المبنية على الاعتراف والاحترام المتبادل في إطار التكامل الحضاري ، وتوظيف التقنية الحديثة في تعظيم الاستفادة من تراثنا الحضاري لخدمة الإنسان المعاصر ، وتهيئته لعمارة الكون وفق المنهج الإيماني القائم على تحقيق التوازن بين الروح والمادة.ودعا المشاركون في مؤتمر الحج السنوي للرابطة المؤسسات والمراكز الدينية والثقافية ، إلى التعريف بمنجزات الحضارة الإسلامية ومرتكزاتها وتأثيرها الإيجابي على الصعيد الإنساني ، وصياغة برامج تربوية وتعليمية حول إبداعات الحضارة الإسلامية التي تفاعلت مع الحضارات الإنسانية الأخرى لتصنع حضارة الإنسان المعاصر.ودعا المؤتمر الجامعات والمحاضن العلمية والتربوية ، إلى التنسيق والتعاون في إصدار موسوعة علمية عن الحضارة الإسلامية تكون كالذاكرة الجماعية للمنجز الحضاري الإسلامي ، مشيدين بجهود رابطة العالم الإسلامي في رعاية المعاني الحضارية الإسلامية ، وإقامة معالمها المادية والمعنوية في أرجاء العالم.ورفع المشاركون في المؤتمر شكرَهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولسمو ولي عـهـده الأمـيـن -حفظهما الله- على ما يبذلانه من جهود مشكورة في خدمة الأمة الإسلامية وقضاياها ، وعنايتهما الفائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ، ومبادراتهم المتميزة والمتكاملة لخدمة حُجاج بيت الله الحرام لأداءَ نُسُكِهم في أجواء عامرة بالأمن والإيمان والسكينة والاطمئنان.// يتبع //21:31ت م0106

وافتتح المؤتمر بكلمة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أكد فيها على قيام الحضارة الإسلامية على مرتكزات ومقومات أهّلَتها لقيادة العالم نحو إسعاد الإنسان ، وتحقيق استقراره ، وضمان حقوقه ، ورعاية قيمه النبيلة في ظلّ تعاليم الإسلام السمحة.وبين سماحته أن الحضارة الإسلامية تميزت بسيرها على منهج الوسطية والاعتدال ، لا إفراط فيه ولا تفريط ، ولا ظلم فيه ولا إجحاف ، حضارة متوازنة استطاعت أن توفق بين الجانب الروحي والمادي للإنسان.وأشاد سماحته بجهود رابطة العالم الإسلامي في خدمة الشعوب الإسلامية وتحقيق تطلعاتهم من خلال المناشط والمبادرات التي تُقدّمها في المناسبات المختلفة.بعدها ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ، كلمتَهُ الافتتاحية مرحّبا بضيوفِ المؤتمرِ والمشاركين فيه ، معبراً عن أهمية إبراز المعاني الحضارية في الإسلام عقيدةً وأحكاماً وسلوكاً وإنجازاً ، وبيان التطبيقات الحضارية للأمّة عبر تاريخها المجيد وواقعها المعاصر ومستقبلها المنشود.وبين معاليه أن الأصالة والمعاصرة هما سِمتا الحضارة الإسلامية التي تحلّق بهما في أفق الإصلاح والإبداع والتميّز والشهود الحضاري ، ومِصداق ذلك شاهدٌ في السلوك الإسلامي الماثل ، وليس مُجرد تنظيرٍ ، أو استدعاءٍ للنصوص والآثارِ ووقائعِ السيرة العطرة وأحداث التاريخ الإسلامي المُشرق ، مشيراً إلى أن المسلم الحق سفير للإسلام وأنموذج لقيمه ومبادئه.وأضاف معاليه قائلاً:" سِمَةُ "المحافظة في الحضارة الإسلامية أكسبتها الأخلاق والقيم".بعدها ألقى معالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة ، كلمة أكد فيها على عراقة الحضارة الإسلامية مستعرضاً نماذجها في المشهد التاريخي الوثائقي ، وأفاض معاليه القول في شأن المعارف والعلوم بوصفها مرتكز كل حضارة ، قائلاً :" إن مفهوم العلم يتسع ليشمل كل علم ينفع الناس في أمر دينهم أو أمر دنياهم ، وليس خاصاً ولا مقصوراً على العلوم الشرعية وحدها.وأكد معاليه أن الإسلام أعلى من إنسانية الإنسان ، فكرمه على إطلاق إنسانيته ، حيث يقول الحق سبحانه : " ولقد كرمنا بني آدم " كما كرم المرأة وأنصفها أيما إنصاف وحفظ لها كرامتها مصانة موفورة .وبين معاليه أن العبرة بصدق العمل وإتقانه وإخلاص النية فيه لله عز وجل ، لن يدخل أحد الجنة باسمه أو بطاقته أو شهادته أو وظيفته ، وأن التفاضل بين الخلق له مقياس واحد : "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، وخير الناس أنفعهم للناس ، و قد أمرنا ديننا الحنيف أن نعامل الناس جميعا بالتي هي أحسن قولا وعملا ، حيث يقول الحق سبحانه : " وقولوا للناس حسنا " ، فديننا دين الإنسانية في أسمى معانيها مما يتطلب أن نعمل على إبراز الوجه الحضاري لديننا السمح ونعمل على استرداد الخطاب الديني من مختطفيه من الدخلاء وغير المتخصصين والمتاجرين بدين الله ، فنبذل قصارى جهدنا في العمل على إحلال ثقافة السلام والحوار محل ثقافة الكراهية والاقتتال والاحتراب.ثم ألقى مدير المعهد العالمي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة بتونس فضيلة الدكتور عبداللطيف البوعزيزي كلمةً شكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، ورابطة العالم الإسلامي ممثلة في أمينها العام وسائر إطاراتها وكوادرها العلمية والإدارية ، على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة ضيوفهم ضيوف الرحمن ، فطوبى لهم بهذا الفضل وهنيئا لهم بهذا الشرف.وأضاف فضيلته قائلاً:" إننا نحن معشر الباحثين استجبنا لنداء رابطة العالم الإسلامي لنشارك في مؤتمر الحج السنوي تحت عنوان : "المعاني الحضارية في الإسلام" لإظهار المعاني الحضارية في الإسلام ومقوماته ، وأهم المرتكزات الحضارية في السيرة النبوية ، ولإبراز القيم الحضارية في شعيرة الحج من خلال السنة النبوية ، مع بيان فضل هذه الحضارة التي سطعت شمسها على العالم ، فأنارته، وأثرته، وبثت في ربوعه الأمن والسلام، ونشرت الخير والإحسان ، إنها الحضارة الإسلامية التي سيبين الباحثون إبداعاتها في كل مجال ، ونشرها لقيم التعايش والتسامح في كل مكان".وبين الدكتور عبداللطيف إن اختيار رابطة العالم الإسلامي لموضوع "المعاني الحضارية في الإسلام"، لا يعد من باب التباكي على ماضٍ مجيد أو تسلية النفس المكلومة بمجد تليد ومفقود عاشه الأجداد والأسلاف ، لكن كما سترون مباحث المؤتمر ومحاضراته تتنزل ضمن البحث عن مواطن القوة في تاريخ حضارتنا الإسلامية ، وأوجه التميز والإبداع فيها ، وذلك قصد استنهاض الهمم وشحذ العزائم لحسن قراءة أسباب تلك القوة ونتائجها ، واستثمارها اليوم في واقعنا ، وأن الذي بلغ بالأمة ذلك المبلغ لا يزال موجوداً ، وإنما نحتاج اليوم حسن القراءة وسلامة الفهم.وأكد أن مؤتمر الحج لهذا العام يؤسس لنشوء دور حضارية جديدة ، يكون الفضل فيها لله ثم لرابطة العالم الإسلامي ، دوراً تؤسس للصعود وتقطع مع الهبوط ، تعيش المرتفع وترفض المنخفض ، تُبني العز وتأبى الهوان ، تحقق العدل ، وتدفع الضيم.// انتهى //21:31ت م0107