واشنطن 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأعلنت الولايات المتحدة اليوم عن شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم (داعش) الإرهابي في العراق بالتنسيق مع الجيش العراقي.وقالت القيادة الوسطى الأميركية في تغريدة على تويتر إن "جنودا أميركيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جواً، يقومون بمهمة ضد مواقع لداعش بالقرب من مطار (القيارة) وذلك للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة" للتنظيم الإرهابي.وأعلن العراق استعادة جميع أراضيه التي سيطر عليها داعش في عام 2014، عقب حملات أمنية بدعم من التحالف الدولي، إلا أن التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات خاطفة عن طريق حرب العصابات بحسب تقارير عراقية - أمريكية.// انتهى //21:35ت م0108