المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسقامت قوة أمن المنشآت بالمدينة المنورة اليوم بتوزيع الورود والهدايا على طلائع الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع.وأكملت إدارة أمن المنشآت بالمدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الموسم الثاني لحج هذا العام باستنفار طاقاتها البشرية لتقديم خدماتها على أكمل وجه حتى مغادرة ضيوف الرحمن وذلك بمشاركة كافة الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة المشاركة بالحج .// انتهى //23:51ت م0122