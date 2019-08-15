الرياض 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأحرز العداء السعودي علي الماس أولى الميداليات السعودية في بطولة غرب آسيا الثالثة لألعاب القوى للناشئين التي انطلقت اليوم على ملاعب ومضمار مدرسة سيدة الجمهور بالعاصمة اللبنانية بيروت بحضور ممثل رئيس الجمهورية اللبنانية الوزير محمود قماطي ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي القحطاني ورؤساء الاتحادات الآسيوية للعبة .وجاء فوز الماس بالميدالية الذهبية بعد أن حل أولاً في سباق 100م بزمن 10:60 ثانية وهو الرقم الذي حطم من خلاله رقم البطولة السابق " 10:87 " ثانية.وعبر الماس عن سعادته بالميدالية، مؤكداً أن تحقيقه للذهب خلال البطولات الثلاث السابقة التي شارك فيها سيدفعه لنيل بطاقة التأهل لبطولة العالم العام المقبل .وتتواصل منافسات البطولة غداً بمشاركة عدد من اللاعبين السعوديين وعلى رأسهم علي الماس وعنبر الزهراني المرشحان لذهبية وفضية سباق 200م.// انتهى //23:58ت م0123