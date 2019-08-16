نيويورك 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين .وصعد المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي في أواخر جلسة التداول ببورصة وول ستريت ، بدعم من بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة .وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعًا 99.90 نقطة، أو 0.39 %، إلى 25579.32 نقطة ، بينما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا مرتفعًا 7.02 نقطة، أو 0.25 %، عند 2847.62 نقطة .وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 7.32 نقطة، أو 0.09 %، إلى 7766.62 نقطة.// انتهى //02:14ت م0129