واشنطن 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم بواشنطن, رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريريوجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا الهامة و المشتركة.ورحب وزير الخارجية الأمريكي برئيس الوزراء اللبناني, مؤكدًا على متانة العلاقات بين البلدين .وأشاد رئيس الوزراء اللبناني من جهته بدعم الولايات المتحدة المتواصل للاقتصاد اللبناني ، ولأمن واستقرار لبنان حكومة وشعباً .// انتهى //03:34ت م0131