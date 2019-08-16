سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني
الجمعة 1440/12/15 هـ الموافق 2019/08/16 م واس
واشنطن 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس
التقى معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم بواشنطن, رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري
وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا الهامة و المشتركة.
ورحب وزير الخارجية الأمريكي برئيس الوزراء اللبناني, مؤكدًا على متانة العلاقات بين البلدين .
وأشاد رئيس الوزراء اللبناني من جهته بدعم الولايات المتحدة المتواصل للاقتصاد اللبناني ، ولأمن واستقرار لبنان حكومة وشعباً .
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