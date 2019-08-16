الرياض 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب .ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب .بنتن: بدأنا في الاستعداد لموسم الحج المقبل .الشبانة يكرم إدارة المرور على جهودهم في تسهيل تنقلات ضيوف وزارة الإعلام .«الصحة» تكشف عن الإجراءات التي أسهمت في عدم تسجيل حالات كورونا بموسم الحج .إجراء 787 عملية تخصصية في القلب للحجاج بمدينة الملك عبدالله الطبية .ضيوف خادم الحرمين الشريفين يلتقطون الصور التذكارية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف .«مرور المدينة» ينفذ الخطة المرورية تزامناً مع توافد الحجاج لزيارة المسجد النبوي الشريف .«التجارة» تؤكد أن إعادة السلعة المعيبة واسترجاع ثمنها حق تكفله الأنظمة للمستهلك .«الصيفية» والعروض تخفضان أسعار سلع العيد 20 % .«20 ألف يورو غرامة».. حظر التدخين في "الجبل الأسود" .قائد العمليات المشتركة اليمني يثمّن دور التحالف في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية .// يتبع //06:19ت م0003

وقالت صحيفة الرياض في كلمتها التي جاءت بعنوان " شرف الخدمة " : انتهت مناسك الحج على أفضل ما يكون - ولله الحمد - ، وأدى ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وسهولة، وغادر البعض إلى بلادهم وآخرون توجهوا إلى المدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .وأضافت : وما بين الوصول حتى المغادرة بُذلت جهود لا تفي بها الكلمات وتعجز عن وصفها، فالأمر ليس بسيطًا كما يبدو، بل هو أمر غاية في بذل الجهد والعطاء غير المحدود من دولتنا أعزها الله، والمنفذين للخطط التي تم وضعها وتنفيذها بكل احترافية، يصاحبها الإخلاص في العمل من قِبل كل من شارك في إتمام الحجاج مناسكهم دون أن تكون هناك أي منغصات أو عوائق، رغم أن مناسك الحج تتطلب حركة مليونية جماعية في الزمان والمكان، تصاحبها خدمات شاملة لكل ما يحتاجه الحاج من أمن وأمان وراحة واطمئنان، تجعله يتفرغ لأداء عبادته تفرغًا كاملاً لا نقصان فيه ,وأكدت أن ما حصل بالفعل في موسم حج هذا العام، من سلاسة منقطعة النظير وكان الحجاج يؤدون من خلالها نسكهم، مستفيدين من كل ما تقوم به المملكة من مشروعات عملاقة تتطور عامًا بعد آخر، حتى لم يعد الحاج يشعر بالمشقة التي كانت في حقب زمنية مضت .وأشارت إلى أن الحج أصبح رحلة إيمانية خالصة، يستشعر فيها ضيوف الرحمن عظمة الموقف دون أن يحملوا هموم الخدمات التي يحتاجونها، وأصبحت اليوم بين أيديهم دون أي مشقة أو صعوبة، كل هذا وغيره كثير لم يكن لولا فضل الله عز وجل، ثم الجهود التي لا مثيل لها، والعطاء الممدود من أجل خدمة ضيوف الرحمن .// يتبع //06:20ت م0004

وقالت اليوم في كلمتها التي جاءت بعنوان " تعاون سعودي إماراتي لتدارس أوضاع الجنوب اليمني " : هم المملكة والإمارات السعي نحو رأب الصدع في الجنوب اليمني وعودة الهدوء والاستقرار إليه، انطلاقا من أهمية الوصول إلى استقرار اليمن وأمنه والحفاظ على سيادته وقطع الطرق أمام أعداء هذا البلد للنيل من شرعيته، وإزاء ذلك جاء التقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مع سمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو ولي العهد الأمين يوم أمس بقصر منى, للتباحث حول مستجدات الأوضاع في الجنوب اليمني وكيفية احتواء الخلاف الذي نشب بين فرقاء النزاع انطلاقا من رغبة البلدين الشقيقين في إنجاح كافة الجهود والتطلعات التي تستهدف في جملتها تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف في الجنوب، والتوصل إلى أفضل الحلول للتسوية حفاظا على وحدة اليمن الوطنية واستقراره.وأضافت : ولا شك أن الرغبة الصادقة من البلدين للوصول إلى ما يعيد الأمن إلى الجنوب اليمني، تتجلى في تكوين اللجنة السعودية الإماراتية في عدن التي أوكلت إليها مهمة الإشراف الميداني على انسحاب قوات «الانتقالي» من المواقع التي احتلتها في عدن، وقد أبدت قوات المجلس الانتقالي انسحابها من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة وصولا إلى التسوية المنشودة، وقد تسلمت الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية محيط قصر معاشيق الرئاسي في عدن من عناصر المجلس الانتقالي، بما يوحي أن قوات المجلس الانتقالي سوف تنسحب من كافة المواقع التي استولت عليها من قوات الحكومة الشرعية، وهو إجراء اشترطت قوات التحالف البدء به قبل الحوار الذي دعت إليه الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية وعناصرالمجلس الانتقالي من أجل التوصل إلى تسوية نهائية وقاطعة لما حدث مؤخرا في الجنوب اليمني.وأكدت أن المملكة التي تقود قوات التحالف سعت إلى أهمية انسحاب الانفصاليين الجنوبيين من كافة المواقع التي سيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار سياسي، وهو سعي حميد يستهدف تسوية النزاع في جنوب اليمن تسوية نهائية، بما يفوت على أعداء اليمن المتربصين به الدوائر فرصة النيل من سيادة هذا القطر الشقيق والإجهاز على شرعيته، والمتمثلين في الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإيراني وبقية التنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش التي مازالت تتربص بالشرعية وتحاول فرض هيمنتها وسيطرتها على المدن اليمنية، وأي نزاع في الجنوب اليمني يعطي ذريعة لأولئك الأعداء للنيل من استقرار اليمن وحريته.وأشارت إلى أن استعداد المجلس الانفصالي الجنوبي للحوار الذي دعت اليه المملكة يجسد أهمية حلحلة الأزمة التي طرأت في الجنوب وصولا الى أهمية إعلاء مسارات الوحدة الوطنية اليمنية والعمل بجدية ومثابرة لتمكين الشرعية من اتخاذ سائرالخطوات الحثيثة لمكافحة أعداء اليمن من الميليشيات الحوثية ومن لف لفها المتمثلين في إرهاب الدولة الايرانية من جانب وارهاب التنظيمات الإرهابية من جانب آخر.// انتهى //06:20ت م0005